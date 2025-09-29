’Concerto a due per Puccini’. Boni racconta l’uomo oltre il genio

Raccontare la vita intensa e appassionata di Giacomo Puccini, andando oltre il mito e gli stereotipi. Protagonista un attore fra i più amati del panorama italiano, Alessio Boni, oggi e domani (ore 20.30) al Teatro Comunale di Ferrara con ’Concerto a due per Puccini’. Un nuovo e appassionato progetto di teatro e musica, firmato da Francesco Niccolini, Alessio Boni e Alessandro Quarta. Prodotto dal Teatro del Giglio di Lucca in collaborazione con Lucca Comics & Games, lo spettacolo rappresenta una delle proposte più originali e trasversali del cartellone 2025/2026. Puccini sarà ancora una volta protagonista all’Abbado il 5 e 7 dicembre 2025 con una delle sue opere più celebri, la Tosca. Un dialogo profondo tra parola e suono. Due interpreti d’eccezione: Alessio Boni e Alessandro Quarta, musicista, compositore e virtuoso del violino noto a livello internazionale. A loro il compito di restituire non solo la grandezza dell’opera pucciniana, ma soprattutto la complessità e l’intensità della vita dell’uomo: una biografia densa di passioni, dolori, successi, cadute e rinascite, capace di affascinare ben oltre il suo lascito artistico. L’autore del testo è Francesco Niccolini, drammaturgo noto per la sua capacità di narrare le grandi vite della storia e dell’umanità con rigore e sensibilità. La regia è firmata dallo stesso Niccolini insieme a Boni, in scena anche come voce narrante. Completano l’esperienza le suggestive immagini firmate dall’illustratore giapponese Yoshitaka Amano, sensei dell’immaginario fantastico contemporaneo. Disegno luci a cura di Tiziano Panichelli. Concerto a due per Puccini è un omaggio fuori dagli schemi a una figura monumentale della nostra cultura, raccontata nella sua umanità più profonda e contraddittoria: artista geniale, uomo appassionato e affamato di vita, in bilico costante tra la sua modernità irrequieta e le radici della tradizione operistica. Lo spettacolo si rivolge non solo agli appassionati d’Opera, ma anche a un pubblico più ampio, curioso di scoprire un Puccini inedito, contemporaneo e sorprendente. Info. Biglietti da 10 a 34 euro. Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria del Comunale.