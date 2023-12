Concerto a teatro con l’orchestra da sessanta elementi

Domani alle 21 il Teatro dei Fluttuanti di Argenta un’orchestra di sessanta elementi, diretta dai maestri Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani mette in scena le grandi pagine della musica classica unendo al rigore esecutivo e filologico la capacità di essere sempre più inclusivi, parlando a tutti e cercando di avvicinare nuovi ascoltatori grazie al fascino di opere senza tempo, in grado di appassionare, emozionare e divertire. "Bollicine" è lo spettacolo musicale, perché bollicine è brio, divertimento, gioia… e ovviamente musica! Bollicine è passione: per le overture, i preludi e le sinfonie della tradizione operistica italiana, per i ritmi di polke e valzer viennesi, per il teatro, la danza, il canto. Bollicine è amore: per tutte le forme artistiche, gli artisti, il pubblico. Insomma Il grande concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine è più spumeggiante che mai. Uno spettacolo da non perdere.

f.v.