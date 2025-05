Concerto al cantiere con i ’Jam Mountain’

Stasera alle 19 negli spazi esterni del Centro Slavich di viale Alfonso d’Este, 13 avrà luogo il “concerto di benvenuto ai cantieri” di quell’area delle Mura che nel mese di giugno prenderanno il via per la nascita del Polo della Creatività finanziato con oltre 2 milioni di fondi europei grazie alla strategia dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) condivisa con la Regione Emilia Romagna. Il concerto dal titolo “Jam Mountain” vedrà suonare all’unisono 100 giovani musicisti ai piedi del montagnone di Ferrara, negli spazi che a breve saranno oggetto di riqualificazione.