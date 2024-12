Concerto benefico 'Gospel times' con Joyce Yuille a Vigarano Mainarda

Non solo jazz e blues. La narrazione del Gruppo dei 10, che si volge "in tutte le direzioni", in linea con il tradizionale titolo della rassegna ’Tutte le direzioni in fall’, arriva al penultimo appuntamento del cartellone autunnale proponendo al suo pubblico una serata di canti gospel, già in linea con lo spirito natalizio.

Spirito natalizio che ben si sposa con lo scopo benefico dell’evento. Si terrà oggi, infatti, allo Spirito di Vigarano Mainarda (addobbato a festa) il concerto ’Gospel times with Joyce Yuille’: di cui, una parte dell’incasso sarà devoluto a Telethon, a cui sarà possibile fare anche offerte libere, per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Joyce Yuille torna così ospite del ’Gruppo dei 10’ in una veste inedita: la cantante è già stata più volte in cartellone, nella suo ruolo principale di grande interprete jazz. Con questo progetto, Yuille ripercorre la sua carriera, fino ai primissimi momenti, a quando si esibiva nelle chiese americane con i canti gospel. A Vigarano, tuttavia, non verrà proposto il solito Gospel: il gruppo ’Gospel times’, infatti, risente molto della successiva influenza del genere jazz sulla musica spiritual.

A Vigarano Mainarda la platea verrà così condotta indietro nel tempo, nelle piantagioni di cotone degli Stati Uniti. Dove il canto accompagnava spesso gli schiavi afroamericani durante il giorno di lavoro per alleviare la fatica. Quei canti erano, tutto sommato, una rielaborazione in chiave cristiana della musica rituale africana. Grazie agli sforzi di Thomas A. Dorsey, questa musica subì un processo di modernizzazione dagli antichi moduli espressivi senza tradire la vecchia tradizione. Uno sforzo che si sostanzia con la creazione di un nuovo genere: il gospel.

’Gospel times’ è un gruppo che nasce nel 2005, grazie a una comune passione per questo genere, proprio per rievocare quelle sensazioni, ricordi e atmosfere lontane, ricreando l’anima della musica gospel e per "condividerla in un viaggio attraverso sapori ed atmosfere dalle mille sfumature, le differenti esperienze artistiche dei componenti, professionisti d’altissimo livello che riescono a trasmettere il vero ’sound’ gospel".

Il risultato? Un repertorio spirituals e traditional unico in Italia, interpretato da voci inglesi e statunitensi straordinarie. La fondatrice del gruppo è Joyce Elaine Yuille. Originaria di New York, nata in una famiglia di musicisti e cresciuta tra il jazz della ’grande mela’, Yuille si è formata nell’high school della serie televisiva ’Saranno famosi’ (Fame), ovvero al Fiorello LaGuardia high school. Lì, ha studiato canto, canto gospel (anche in chiesa) e corsi di teoria della musica. Oggi risiede in Italia, dove si è esibita con Ron, Laura Pausini, Paolo Conte, Andrea Mingardi. Ha cantato anche con Randy Crawford, Gloria Gaynord, Donna Summer e la Blues Brothers Band. Joyce è anche nota nell’ambiente jazz e ha frequentato numerose rassegne e festival in Italia ed Europa. È una solista dalla voce calda, raffinata e ricca di sfumature con la classe di un’artista che ha vissuto in prima persona il jazz metropolitano di New York, l’energia delle chiese Gospel e le influenze melodiche Europee.

Insieme a lei, allo Spirito si esibiranno Julia St. Louis (voce), Desiree De Silva (voce), Luca Brighi (voce), Michele Bonivento (organo), Stefano Calzolari (pianoforte), Carmine Bloisi (batteria). Appuntamento per stasera allo Spirito di Vigarano Mainarda, alle 20:30 (cena e a seguire il concerto, ma è possibile venire soltanto per il concerto). Per prenotazioni, tel. 0532436122.

Francesco Franchella