Concerto del maestro Marcelo Cesena all’Abbazzia

Si terrà oggi pomeriggio alle 17, presso la sala del Refettorio della millenaria Abbazia di Pomposa, per la Festa della Musica il concerto gratuito di pianoforte solo in occasione dell'anno giubilare in corso, del maestro Marcelo Cesena. Il concerto di pianoforte solo si intitola "Inno alla speranza", un evento che va oltre la musica: un incontro che parla al cuore. Esiste un bene. In un tempo segnato da guerre, crisi e incertezze esiste una speranza viva che illumina il nostro presente.h "Inno alla Speranza" è un'esperienza di ascolto e riflessione. Attraverso un dialogo tra musica e parole, il pianoforte diventa voce dell'anima, intrecciando melodie e significati ispirati da episodi di vita reale che raccontano della speranza. Dopo il concerto seguirà l'apertura straordinaria dalle 19:30 alle 23:30 del complesso. Marcelo Cesena, riconosciuto nel panorama internazionale come compositore e pianista concertista di eccezionale livello artistico, ha vinto due volte il Brazilian International Press Award come miglior musicista brasiliano stabilito negli Stati Uniti. Popolarmente considerato l'ambasciatore della musica brasiliana nel mondo, si è esibito nei cinque continenti sempre con grande apprezzamento da parte del pubblico. Il suo repertorio è vasto: dalla musica classica, alla musica tradizionale brasiliana fino alla musica del grande cinema. Le sue interpretazioni sono profonde e cariche d'emozione frutto della sua storia vissuta in Brasile, negli Stati Uniti ed in Italia. Le sue interpretazioni sono profonde e cariche d' emozione. Dotato di grande creatività, la sua musica è una espressione della sua eredità culturale che ha attraversato continenti. Le sue composizioni sono un ritratto della sua vita e degli incontri che ha fatto ed in continuità con la sua carriera concertistica internazionale come compositore, lui svolge un'intensa attività educativa rivolta al mondo dei giovani e dei lavoratori.

