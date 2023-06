‘Concerto delle Dame’ a casa Romei La rassegna si apre con l’Ensemble

Al via la terza edizione di ‘Ferrara Musica a Casa Romei’, oggi alle 21, con il primo concerto dei tre organizzati nella magnifica residenza signorile (via Savonarola 30), in collaborazione con la direzione regionale dei musei dell’Emilia Romagna. Il concerto, che è collegato alla mostra straordinaria di Ferrara Arte su Ercole De Roberti e Lorenzo Costa allestita a Palazzo dei Diamanti e aperta fino al 19 giugno, anche in caso di maltempo sotto il porticato del cortile d’onore. La scelta per la serata di apertura è caduta sull’Ensemble Arte Musica, composto da Rossana Bertini (soprano), Lucia Napoli (mezzosoprano), Giovanna Baviera (mezzosoprano e viola da gamba), Francesco Tomasi (arciliuto) e Chiara Granata (arpa rinascimentale). I cinque interpreti sotto la guida del clavicembalista e direttore Francesco Cera daranno vita a una riproposizione del ‘Concerto delle Dame’. I biglietti e gli abbonamenti alla biglietteria del Comunale e a Casa Romei la sera del concerto dalle 20.15. I biglietti a tariffa intera anche online. Prezzi: intero 10 euro, ridotto 7 euro (abbonati Ferrara Musica, possessori Carta Romei, riduzioni di legge). Carnet di 3 concerti, 12 euro; under 20 e studenti di Conservatorio, 1 euro.