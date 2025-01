Concerto dell’Epifania stasera alle 21 con il coro ’Nuovo Echo’

L’Associazione polifonica il Coro Nuovo Echo danno il benvenuto al nuovo anno con il Concerto dell’epifania. L’appuntamento è per stasera alle 21 nel santuario della Beata Vergine dell’Olmo, in via Giordano Bruno a Portomaggiore. Il repertorio prevede un’interessante proposta di melodie natalizie tradizionali da tutto il mondo, alternate a brani gregoriani e alla lettura di poesie sul Natale composte tra l’Ottocento e i giorni nostri da autori e autrici italiani. Si esibiranno il Coro il Nuovo Echo diretto da Renzo Rossi e i Cantori della Collegiata diretti da Silvia Rambaldi; voce recitante Pietro Utili. L’Associazione Polifonica Il Nuovo Echo promuove arte musicale attraverso concerti del proprio gruppo corale e attraverso diverse rassegne concertistiche. Questo principio ha consentito, negli anni, di organizzare manifestazioni, anche a carattere nazionale, sempre più indirizzate verso la conoscenza della cultura della musica. Il nome trae ispirazione da una raccolta musicale polifonica del 1583, Il Nuovo Echo a 5 voci Libro III op. 10, del musicista ferrarese Lodovico Agostini (Ferrara, 1534 - 1590), musico e cappellano alla corte del duca Alfonso II d’Este dal 1582. Un nome che ha destato particolare interesse e fascino. Silvia Rambaldi ha conseguito la maturità classica e i diplomi di pianoforte e clavicembalo a Bologna. Ha proseguito nella strada musicale insegnando clavicembalo in vari conservatori italiani, tenendo concerti come solista e in gruppi. Si dedica anche allo studio e all’esecuzione del canto gregoriano.