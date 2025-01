Concerto di Capodanno, che successo. Tra le note tutto esaurito alla Sala 2000

Tutto esaurito ieri alla Sala 2000 di viale Matteotti a Bondeno al tradizionale Concerto di Capodanno. Si è alzato il sipario per lasciare spazio alla musica swing e anni ’50 dei Souvenir de Noel. L’appuntamento, era a cura del Comune, è ad ingresso libero e gratuito. E’ stata l’occasione per lo scambio degli auguri e per un momento di musica e note che ha fatto incontrare. La notte dell’ultimo dell’anno non prevedeva eventi organizzati dal Comune. Molti giovani e famiglie, hanno scelto le case e il clima famigliare.