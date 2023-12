Concerto di Capodanno, via alla vendita dei biglietti

Dopo il grande successo del concerto di Capodanno 2023 tenutosi al teatro Comunale, l’orchestra a plettro Gino Neri festeggia i suoi 125 anni di attività e di vita musicale presentando anche per il 2024 un evento all’insegna della musica e della danza. Il concerto, in programma per il primo gennaio 2024 alle 16 al Comunale, prevedrà l’esecuzione non solo di alcuni dei brani che da sempre appartengono alla tradizione del Capodanno, e che saranno accompagnati dai leggiadri passi dei membri della Società di danza Circolo Ferrarese, ma anche dei maggiori capolavori di grandi compositori quali Rossini, Calace, von Suppè, Verdi, Šostakovič e Strauss. L’orchestra si avvarrà inoltre di preziose collaborazioni: dal maestro Carlo Aonzo, virtuoso del mandolino di fama mondiale, agli allievi delle classi di canto del conservatorio Frescobaldi. Sarà possibile acquistare i biglietti online e alla biglietteria del Comunale a partire da martedì. Ma c’è di più. Il primo gennaio l’orchestra Gino Neri festeggerà il 43esimo concerto di Capodanno e ringrazierà il proprio pubblico con un omaggio a ciascuno dei presenti, con l’augurio di cominciare nel migliore dei modi un nuovo anno che si spera possa finalmente portare serenità e pace.