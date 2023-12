Concerto di Natale della filarmonica

Ritorna a Voghiera il tradizionale Concerto di Natale promosso dalla Società Filarmonica di Voghenza e patrocinata dal Comune di Voghiera. Domenica, inizio alle 18, nella bellissima cornice della Sala delle Bifore del Belriguardo (via provinciale 274, Voghiera) andranno ad esibirsi due Filarmoniche storiche del territorio ferrarese: la Filarmonica di Scortichino, diretta dal M. Mirko Zoboli, e la Filarmonica di Voghenza, diretta dal M. Roberto Valeriani. Entrambi i gruppi musicali vantano circa 30 elementi e portano avanti una tradizione bandistica da oltre cento anni grazie anche al grandissimo lavoro svolto da volontari e insegnanti all’interno delle rispettive associazioni. Il repertorio sarà molto eterogeneo per entrambe le realtà: dai grandi classici della musica come Verdi e Rossini, passando per le arie d’opera di Puccini e Suppè, accompagnate dalla soprano Carla Cenacchi.