Concerto di Natale della Filarmonica. E domani il quartetto ’Jelly and Jam’

Si attendono due giorni all’insegna della buona musica natalizia: oggi e domani infatti si svolgeranno presso la Sala 2000 due appuntamenti musicali facenti parte del folto programma di eventi matildeo. Oggi alle 18 si terrà il Concerto di Natale della Filarmonica “G. Verdi” di Scortichino, un appuntamento certamente molto atteso dalla comunità, che potrà ascoltare i piacevoli suoni della locale banda musicale.

Domani alle 21 invece, si esibirà in versione “Christmas edition” il quartetto Jelly and Jam, suonando brani swing, latin e rock and roll.