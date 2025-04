’Concerto di primavera’ alla delizia di Belriguardo

È cominciato il conto alla rovescia a Voghiera per il "Concerto di primavera", in programma domenica 4 maggio alle 17 nella bellissima cornice della Sala delle Bifore della delizia estense di Belriguardo, dove si esibirà la storica e intramontabile banda filarmonica di Voghenza, diretta dal maestro Roberto Valeriani. La realtà voghentina, come da tradizione, ritornerà sul palco per inaugurare la nuova stagione concertistica, dopo che una parte della Filarmonica ha partecipato, lo scorso 25 aprile, alle manifestazioni per la giornata della Liberazione e in ricordo di papa Francesco.

Per quest’occasione la Filarmonica presenterà un organico di grande prestigio, con quasi quaranta musicisti sul palco di cui due ospiti speciali: i cantanti lirici Stefania Chiari e Marco Filocamo. Il programma partirà dalla tradizione classica nella prima parte, con brani come l’Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini, il Bolero di Maurice Ravel, Giù la Testa di Ennio Morricone e altre colonne sonore scritte da John Williams e Astor Piazzolla. Si proseguirà poi con la seconda parte più di brani famosi come Skyfall di Adele e diversi medley come Latin Gold, Brava Mina e Blues Brothers Revue.

Questo appena elencato sarà un’anticipazione di quello che il pubblico potrà gustare domenica sera, a partire dalle 21. Presenterà la serata Emanuela Pambianchi. L’ingresso in sala sarà a partire dalle ore 16.30 e il costo del biglietto è di 10, finalizzato a sostenere l’associazione per proseguire nelle proprie attività musicali. Per informazioni e dettagli contattare il numero 327-9465064 o tramite mail a bandafilarmonicavoghenza@gmail.com.

f.v.