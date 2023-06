Concerto folk della band ’I Luf’ e dj set

Continuano gli appuntamenti de "La Bella Stagione" la rassegna di spettacoli all’aperto realizzata da Fondazione Teatro G.Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento. Oltre all’aperitivo musicale del mercoledì, in collaborazione con "4eventi" nel cortile interno della Rocca, si prosegue domani alle 21 con il concerto folk de "I LUF" per proseguire con il divertimento coinvolgente del "Dj set"- in programma venerdì 16 giugno- e, nel week end, spazio al tradizionale e storico Palio di Cento. I Luf nascono da un’idea di Dario Canossi, nato sulle montagne della Val Camonica, in provincia di Brescia, terra che ispira quasi tutte le sue canzoni, parlando di vita comune e "camuna", personaggi e storie vere nel senso più poetico del termine. Da quelle parti "luf" vuol dire lupi e i Luf infatti sono un branco di musicisti che arrivano da esperienze diverse.