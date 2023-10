Concerto in chiesa della corale

Questa sera alle 21 nella chiesa collegiata Santa Maria Assunta di Portomaggiore si terrà un interessante concerto dedicato al compositore bavarese Max Reger, del quale ricorre il centocinquantesimo anniversario della nascita. Per l’occasione in Collegiata si esibirà l’’Accademia Corale "Vittore Veneziani" di Ferrara, che proporrà "Omaggio a Max Reger e al Romanticismo tedesco", con musiche di: F. Mendelsshon, F. Liszt, J. G. Rheinberger, M. Reger. Il concerto rientra nell’ambito del Festival organistico "In dulci jubilo", promosso dall’Associazione Polifonica Il Nuovo Echo.