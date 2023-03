Concerto in lockdown, Lodi in aula "Non serviva alcuna autorizzazione"

di Federico Malavasi

"Il concerto itinerante del 4 maggio 2020 è stata una mia iniziativa e non comportava alcun tipo di autorizzazione, salvo la comunicazione al questore". A parlare davanti al giudice Alessandra Martinelli è il vicesindaco Nicola Lodi. L’amministratore è imputato del reato di usurpazione di pubbliche funzioni perché, sostiene la procura, esercitando una funzione che non gli competeva avrebbe organizzato l’evento musicale in lockdown (un camioncino con impianto audio, due cantanti e un presentatore che giravano per le vie della città) senza il coinvolgimento dei dirigenti dei settori interessati o del sindaco, facendosi portavoce dell’amministrazione, ma senza determine o altri atti.

Ieri il processo è entrato nel vivo con l’audizione di due testimoni, ma la parte centrale dell’udienza è stata quella dedicata all’esame dell’imputato. Rispondendo alle domande del pubblico ministero Ciro Alberto Savino e dei suoi legali Carlo Bergamasco e Ciriaco Minichiello, Lodi ha ripercorso l’organizzazione dell’iniziativa, illustrando quelle che erano le finalità del concerto itinerante. Tutto partì, ha spiegato Lodi, "da una richiesta del gruppo musicale che lanciò l’idea visto il periodo di zona rossa, con la gente chiusa in casa. Volevano mettersi a disposizione della comunità". A quel punto, il vicesindaco si è "attivato per organizzare lo show" che "non comportava alcun tipo di autorizzazione" né "alcuna richiesta agli organi del Comune". Per quanto riguarda i costi, l’amministratore ha chiarito di aver "pagato la Siae con soldi miei" mentre i musicisti si erano esibiti "gratis". Per quanto riguarda la sicurezza privata, il personale "si era offerto volontario" e il rinfresco conclusivo a San Martino "è stato offerto da un gruppo di residenti della frazione". Lodi ha inoltre affermato che non era suo compito verificare che la gente non scendesse in strada durante il passaggio del camioncino ("C’era un servizio di ordine pubblico disposto dal questore"). Riguardo alla finalità dell’evento, ha dichiarato di averlo organizzato per dimostrare "vicinanza alla cittadinanza che non poteva uscire e lamentava una situazione di sofferenza". Il caso è stato aggiornato al 22 maggio per discussione e sentenza. Al termine dell’udienza, i legali del vicesindaco hanno commentato brevemente quanto emerso in aula. "Siamo soddisfatti – hanno detto –. In questo processo si parla di questioni di diritto e questo noi stiamo facendo".