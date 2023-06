Concerto in piazza con la banda

Questa sera alle 21.15, in Piazza Repubblica a Tresigallo, si terrà il secondo appuntamento con la rassegna musicale estiva, organizzata dalla Scuola di Musica-Filarmonica di Tresigallo, che vedrà protagonista la Banda Musicale di Villadose. Diretta dal maestro Ruggero De Piccoli, Banda Musicale di Villadose è composta di oltre quaranta musicisti, che offriranno uno spettacolo davvero interessante al pubblico che sarà presente. Il programma della serata, infatti, spazia da brani quali ‘Concerto d’Amore’ di Jacob De Haan, a SuperVasco , passando tra Viva la vida, Omaggio a Lucio Dalla, senza tralasciare brani come ‘Giù la testa’. In caso di maltempo il concerto si terrà nel vicino Teatro ‘900 ad ingresso libero.