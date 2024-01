Concerto in ricordo di Valentina. L’evento benefico per i bambini

"Ogni conferenza stampa è a sé". Dice bene l’assessora alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti, nell’introdurre la presentazione del concerto per ricordare la piccola Valentina. L’evento si terrà alla Sala Estense il 28 gennaio alle ore 17:30. Si tratta di un’iniziativa benefica, finalizzata a raccogliere fondi in favore dell’associazione ’Oltre le Nuvole Odv’, che si occupa di progetti di sostegno ai bambini disabili in difficoltà economiche mediante l’attuazione di percorsi di fisiokinesiterapia. Il concerto è patrocinato dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara. "Sarà un’occasione per la cittadinanza -spiega l’assessora Coletti- per stare vicini alla famiglia di Valentina e anche a chi nell’ambito del volontariato fa tanto per la comunità". Tiziano Menabò, Presidente dI ’Oltre le nuvole’, presenta così l’incontro di domenica: "Sarà un appuntamento di profondo significato, in quanto non solo ci permette di avere un ulteriore momento per ricordare Valentina, ma sottolinea come Cristina e Alessandro vogliano ricordare la loro dolcissima figlia, pensando anche a quei bambini che necessitano di aiuto. I fondi raccolti andranno ad alimentare il progetto che prevede il sostegno economico dei percorsi di riabilitazione fisioterapica per i minori affetti da disabilità in situazioni di difficoltà economiche. Questo è possibile grazie alla collaborazione del centro ’Idrokinetik’ di Ferrara". A ricordare Valentina c’era anche la Dirigente scolastica dell’Istituto Don Milani che domenica presenterà l’evento. "L’amore e l’affetto che questa bimba sta continuando a diffondere è qualcosa di impressionante. C’è un progetto, che non possiamo ancora svelare, ma sarà una cosa bellissima per la scuola di Cocomaro di Cona, che Valentina ha frequentato". L’insegnante di Valentina, Silvia Brunelli commossa, ha raccontato com’è stato aver avuto Valentina come alunna, "È stato un privilegio ed è stata una mia maestra di vita". Il programma del concerto è stato illustrato dal vicepresidente del Circolo di cultura musicale ’Orchestra a plettro Gino Neri Aps’, Alvaro Barbieri. "Abbiamo subito accettato l’iniziativa. Omaggeremo Valentina con le sinfonie di Verdi, Schubert e tanti altri". A concludere la conferenza è stata la madre della bambina, che ci ha tenuto a ringraziare chi è stato vicino alla famiglia e per chi ha promosso questo evento nel ricordo di Valentina.