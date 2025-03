Concerto itinerante in pandemia, l’ex vicesindaco assolto in Appello

Assolto anche in appello l’ex assessore Nicola Lodi per la vicenda del concerto itinerante organizzato durante la pandemia. Lodi era già stato assolto in primo grado il 22 giugno 2023, ma la sentenza era stata impugnata dal pm Ciro Alberto Savino. Ieri, dunque, il caso è stato esaminato dalla corte d’Appello di Bologna, che ha confermato il verdetto di primo grado dopo aver ritenuto infondati i motivi d’appello presentati.

La vicenda giudiziaria era iniziata con un esposto presentato dall’ex consigliera comunale Anna Ferraresi all’indomani dell’evento del 4 maggio 2020, quando Lodi, allora vicesindaco, aveva accompagnato per la città e le frazioni un camioncino con alcuni artisti che portavano musica sotto le abitazioni dei ferraresi, impossibilitati a uscire a causa delle restrizioni imposte durante il periodo pandemico. L’accusa mossa nei confronti di Lodi era di usurpazione di pubbliche funzioni, per la quale la procura aveva richiesto una condanna a cinque mesi di reclusione. Secondo l’impianto accusatorio, non rientrava nelle competenze di Lodi, in qualità di vicesindaco, l’organizzazione e la gestione di un evento di questo tipo. "La conferma della sentenza di primo grado rappresenta un’ulteriore dimostrazione di quanto ho sempre affermato: gli esposti, le denunce e le querele presentati contro di me sono stati solo tentativi strumentali di utilizzare il sistema giudiziario come arma politica. Ho agito correttamente" ha dichiarato Lodi.