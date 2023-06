"Concerto itinerante, nessun reato" Ancora un’assoluzione per Lodi "Una vittoria per tutti i cittadini"

di Federico Malavasi

Nell’organizzare il concerto itinerante in periodo di lockdown il vicesindaco Nicola Lodi non ha commesso alcun reato. A stabilirlo è stato il giudice Alessandra Martinelli che, ieri mattina, lo ha assolto dall’accusa di usurpazione di funzione pubblica "perché il fatto non costituisce reato". Il verdetto arriva al termine di un iter giudiziario partito da un esposto presentato all’indomani dell’evento del 4 maggio 2020, quando il vicesindaco girò tra città e frazioni accompagnando un camioncino con alcuni artisti che portavano musica sotto le case dei ferraresi impossibilitati a uscire dalle restrizioni del periodo pandemico. Oltre all’usurpazione di pubbliche funzioni, a Lodi venne contestata anche la violazione delle normative anti Covid. Un illecito che però il numero due della giunta ha deciso di estinguere pagando una multa di 103 euro. Rimase quindi in piedi soltanto la seconda contestazione, per la quale la procura aveva chiesto la condanna a cinque mesi di reclusione. Secondo le accuse, non era competenza di Lodi organizzare un evento del genere. Il tribunale, non ha però accolto l’istanza del pubblico ministero, assolvendo il vicesindaco.

"Quella di oggi è una vittoria di tutti i ferraresi che in quei giorni erano chiusi in casa – è il commento a caldo del vicesindaco Lodi –. La mia era un’azione pensata per regalare un po’ di serenità ai cittadini. Ero sereno e lo sono anche per gli altri procedimenti in corso. Dispiace solo che la politica entri nelle aule di giustizia a opera di chi usa la magistratura per colpire me, pensando di poter arrivare alle elezioni del 2024 a suon di esposti". Sulla stessa lunghezza d’onda i suoi difensori, gli avvocati Ciriaco Minichiello e Carlo Bergamasco. "Siamo soddisfatti – affermano i legali –. Si è trattato di un uso politico della giustizia nato da un esposto infondato. Se qualcuno svolge un’azione meritoria, benché fuori dagli schemi, non significa che abbia per forza commesso un reato". Insomma, chiudono i due avvocati, "è ora di smetterla di pensare che la politica si faccia nascondendosi sotto le gonne della procura, simbolica madre delle opposizioni. La politica deve tornare a essere fatta con contenuti e sostanza, non a colpi di esposti ridicoli".

Anche il sindaco Alan Fabbri spende qualche parola sulla sentenza. "Nuova assoluzione, l’ennesima, per il vicesindaco Nicola Lodi, dopo le solite strumentali accuse delle opposizioni e l’ennesima ‘strategia degli esposti’ – dichiara –. Sarebbe ora che chi continua, in maniera ossessiva, a intentare cause sul nulla chiedesse scusa per il tempo fatto perdere alla giustizia. Sarebbe anche ora che, visto l’esito dei procedimenti, la minoranza iniziasse a chiedere scusa per il fango che costantemente prova a gettare sull’operato del vicesindaco. A Nicola Lodi esprimo nuovamente la mia piena solidarietà. Rinnoviamo inoltre la nostra fiducia nella magistratura". Il deputato leghista Davide Bergamini parla di "ennesimo flop delle opposizioni. Una realtà, quella del Pd, ormai incapace di produrre contenuti e sempre a caccia delle streghe". Il coordinamento provinciale di Forza Italia rincara la dose parlando di "situazioni strumentalizzate". Chiude l’ondata di reazioni una nota congiunta dei gruppi di maggioranza. "Quando non si hanno argomenti politici si cerca di colpire l’avversario sul piano giuridico – scrivono –. Nulla a che vedere con il bene della città".