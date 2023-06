Concerto, prova più che superata La città ha retto

Paolo

Cirelli *

Ancora non sappiamo quale sia stato l’impatto economico

ma possiamo dire che sia stato di grande rilevanza. A confermarlo sono stati gli operatori stessi. Ma, al di là del ritorno economico – prioritario, s’intenda: il lavoro genera ricchezza e la stessa genera benessere – c’è un ‘ritorno’ molto più profondo e che guarda al futuro della città. Il concerto, a nostro parere, è stato uno spartiacque. Da tempo Ferrara non ospitava eventi di questa portata. L’atteggiamento della città (attività economiche comprese), d’altra parte, è sempre stato un po’ remissivo. Si pensava di non essere all’altezza, di non avere strutture adeguate. E invece Ferrara ha dato prova di essere una città capace di reggere al meglio l’onda d’urto di un happening di questa portata. Eppure, continuano le divisioni. Certo, si farà chiarezza sulle spese sostenute dalle casse pubbliche ma ciò che rileva è che Ferrara ha dimostrato al mondo che può essere una grande città. Dietro agli eventi, c’è una lunga filiera di imprenditori e collaboratori che lavorano. La nostra associazione rappresenta un segmento del valore aggiunto del territorio. Dunque ci sentiamo legittimati a esprimere la nostra opinione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Per noi il candidato sindaco dovrà riuscire a parlare la lingua delle imprese, e principalmente quelle piccole e medie, radicate sul territorio e dentro le comunità. Ed è anche per questo che Confartigianato ha organizzato diverse visite nelle imprese del territorio con gli amministratori locali. L’obiettivo è far conoscere ai sindaci le realtà produttive che caratterizzano il tessuto economico della provincia. Come conferma l’ultimo rapporto del Censis, all’interno delle comunità le imprese artigiane rappresentano anche un Pil Sociale (che si declina nel valore artigiano), oltre che economico. Ai candidati raccomandiamo sempre il confronto, cercando di evitare divisioni ideologiche che danneggiano le comunità.

* segretario Confartigianato