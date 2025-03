Concerto rinviato al Verginese

A causa di improrogabili e imprevedibili impegni familiari del maestro Renzo Rossi, direttore artistico dell’associazione Il Nuovo Echo di Portomaggiore, il concerto previsto per domenica 16 marzo, inserito nella rassegna "Musica con tè" e in programma nella delizia estense del Verginese, è stato rinviato a data da destinarsi. Rimane comunque in cartellone, come da programma, il concerto di domenica 13 aprile dal titolo ’Omaggio a Mafalda Favero’. Un importante evento davvero speciale a 120 anni dalla nascita del grande soprano portuense e maestra di canto (tra gli altri dell’indimenticato tenore Luciano Pavarotti).

f. v.