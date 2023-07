Concerto Serale Duo Morrighan, 'Mea Domina - Musiche per Maria' a Palazzo Paradiso

‘Mea Domina - Musiche per Maria’, il titolo del concerto serale del Duo Morrighan, composto da Ambra Bianchi al flauto traverso e Irene De Bartolo all’arpa. L’evento oggi, alle 21, nel cortile di Palazzo Paradiso (biblioteca Ariostea, via Scienze 17). Al pubblico verrà proposta una selezione di brani intitolati, ispirati e dedicati a Maria, quale giovane donna di Nazareth, sposa, madre di Dio e importante figura rispettata dalle tre religioni monoteiste, ma anche Maria come donna comune. L’iniziativa, realizzata in orario serale della biblioteca Ariostea, per raccogliere fondi da destinare al recupero del Teatro Rossini di Lugo, in provincia di Ravenna, pesantemente danneggiato dalla recente alluvione in Romagna. In questo omaggio musicale, le composizioni scritte per organici strumentali e vocali vengono raccolte e rielaborate in modo personale, con arrangiamenti

dal Duo Morrighan.