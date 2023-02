Concerto Springsteen a Ferrara, non c’è Boss che tenga: "Vietarlo al parco urbano"

Il Boss Bruce Springsteen a Ferrara il 18 maggio: in Italia sarà anche a Roma e Monza

Ferrara, 19 febbraio 2023 – Non basta l’armonia che sgorga dalla Fender del Boss a mettere d’accordo tutti. Il pensiero di sentir riecheggiare la sua voce, lievemente roca e inconfondibile, non per le Streets of Philadelphia ma in tutta Ferrara, evidentemente non è sufficiente. Sulla realizzazione del maxi concerto di Bruce Springsteen, il prossimo 18 maggio al parco urbano (dedicato a Giorgio Bassani), si è scatenato un dibattito feroce tra super fan e acerrimi antagonisti. Il punto critico, a leggere bene le parole dei comitati ambientalisti - tra petizioni e ricorsi presentati in diverse sedi - che fin dal giorno successivo all’annuncio dell’arrivo del Boss a Ferrara hanno fatto cordata, non è tanto il concerto in se. Bensì il luogo designato per il grande evento: il grande parco alle porte della città. Il refrain più ricorrente che i comitati dispensano a piena gola è che "dopo un concerto che vedrà la partecipazione di oltre cinquantamila persone, l’ecosistema del parco Urbano non sarà più lo stesso. Va individuata un’altra location". La verità è che Barley Arts, che si occupa delle date di Springsteen in Italia, ha scelto il grande parco proprio perché è così. Suggestivo, a perdita d’occhio. Ma soprattutto di...