Concessioni, Balboni "Corsini, delusione"

Commentando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di concessioni balneari, l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, in premessa, sostiene che la decisione "segna definitivamente la fine dell’irresponsabile bluff elettorale che l’attuale Governo sta portando avanti da troppo tempo sulla pelle dei titolari degli stabilimenti balneari". Una dichiarazione che non è sfuggita al senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni: "Sono davvero meravigliato che un amministratore pubblico non trovi di meglio che abbandonarsi a polemiche di così basso livello di fronte al destino di migliaia di aziende balneari che nella nostra regione come in tutta Italia rappresentano la spina dorsale del turismo nazionale – afferma -. Ma ciò che mi sconcerta ancora di più è la mala fede dell’assessore. La sentenza dell’Europa non solo non contraddice la posizione del governo e di tutto il centrodestra, ma in gran parte ne legittima le scelte, in particolare quella di procedere alla mappatura del litorale per accertare se sussistano le condizioni stabilite dalla Bolkenstein per procedere a gara, in particolare quella della scarsità della risorsa. Proprio quanto deciso nel Milleproroghe con emendamenti della maggioranza al Milleproroghe, duramente avversati dal Pd e dall’intero centrosinistra". Secondo il senatore Balboni, grazie agli emendamenti "il governo, d’intesa con le associazioni di categoria, potrà andare avanti".