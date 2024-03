"Concessioni balneari, il governo faccia presto"

"Non c’è più tempo: il Governo Meloni mantenga quello che ha promesso in campagna elettorale e approvi subito una norma che traduca il risultato della mappatura, che tra l’altro è estremamente preciso". Questo è l’appello delle associazioni di categoria a cui si associa l’assessore Antonio Cardi del Comune di Comacchio. "Ogni giorno che passa aumenta il caos nel settore e frasi del tipo "ci stiamo lavorando", "stiamo trattando con l’Europa e poi vedrete che tutto finirà bene" non sono più credibili – afferma l’assessore Cardi –: se il Governo ha una soluzione, questo è il momento di presentarla perché il silenzio uccide più di una legge sbagliata. Al Governo del Paese ci sono tutti quelli del "No Bolkestein" e del "No aste" di cui anche il sottoscritto fa parte: bene, ora il Governo lo deve fare, se si può fare".

Secondo Antonio Cardi, "è necessario portare a chiusura in tempi rapidissimi il lavoro del tavolo tecnico dove si è appurato, non dalle associazioni di categoria ma da ben nove ministeri, che la risorsa "costa" non è scarsa; da qui si deve partire per una corretta applicazione della direttiva sulla base dell’art.11 e non dell’art.12, che costituisce una mera eccezione dell’applicazione dell’11.

A seguire si dovrà iniziare un monitoraggio, su un periodo congruo, finalizzato a verificare quando, eventualmente, si potrà verificare la condizione della scarsità della risorsa: solo in quel momento si dovranno effettuare le gare sulla base di quanto espressamente previsto dalla direttiva Bolkestein, che viene spesso citata a sproposito dai "pasdaran" delle evidenze pubbliche. Se così non è qualcuno abbia il coraggio di dirlo chiaramente e se ne assuma la responsabilità".

Infine, secondo l’assessore del Comune di Comacchio, non è più possibile prescindere dalla corretta definizione del riconoscimento del valore aziendale: "Un principio che è previsto nella legge 118/2022, ma che non è mai stato codificato. Il valore di impresa o valore aziendale o avviamento, deve essere riconosciuto, a prescindere da questa vicenda del rinnovo delle concessioni: è un principio di natura economica ben evidenziato nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea". Una forte sollecitazione, dunque, quella lanciata dall’assessore Cardi al Governo su una questione che, anche in questi giorni, è stata al centro del dibattito negli incontri delle associazioni di categoria.

Valerio Franzoni