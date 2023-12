Concessioni balneari: "Subito i decreti attuativi"

COMACCHIO

Approvata, nella seduta della commissione regionale politiche economiche che si è riunita nei giorni scorsi, la risoluzione del Partito democratico che impegna la Regione a sollecitare il governo affinché emani i decreti attuativi per la definizione e lo svolgimento dei bandi di gara riguardanti le concessioni balneari, in linea con le indicazioni condivise da Regione Emilia-Romagna, associazioni di categoria ed enti locali. Nel documento viene altresì richiesta "una urgente e complessiva riforma della materia in linea con la normativa comunitaria vigente".

La risoluzione, a prima firma della consigliera dem Nadia Rossi (e siglata anche dai consiglieri Massimo Bulbi, Matteo Daffadà, Marco Fabbri, Marcella Zappaterra, Andrea Costa e Marilena Pillati) mira a sollecitare "un intervento del governo per uscire dall’impasse in cui si trova da anni la categoria dei balneari e delineare i decreti attuativi dei bandi di gara, al fine di tutelare le oltre 1.500 imprese coinvolte, principalmente a conduzione familiare, spina dorsale delle grandi industrie di questo Paese". Nadia Rossi ha spiegato che la Commissione europea "ha dato altri due mesi di tempo al governo per capire come intenda rimediare senza incorrere nella procedura d’infrazione". Come riferito in Commissione, la Cassazione ha annullato la decisione del Consiglio di Stato che a sua volta annullava la proroga delle concessioni dopo il ricorso presentato dal Sib (Sindacato italiano balneari), "ma nulla cambia sul piano dell’incertezza in cui versano famiglie, imprese, migliaia di lavoratori e un settore che in Romagna è tradizione, investimenti, qualità", e quindi, secondo Rossi "la strada è delineata, si andrà alle gare. Vanno quindi emanati i decreti attuativi per definire i bandi, seguendo le indicazioni date dalla Regione Emilia-Romagna in accordo con associazioni di categoria e enti locali. In primis riconoscendo il valore delle imprese balneari e degli investimenti fatti negli anni, un patrimonio che non può disperdersi".

Sul tema è intervenuto anche Marco Fabbri che ha evidenziato come, quando viene affrontato il tema, senta ripetere "da anni le stesse inesattezze per eludere la normativa europea. Lo hanno già fatto diversi governi, perdendo tempo e impedendo la riqualificazione di uno dei principali comparti dell’economia. Nella sentenza della Cassazione trovo poco di nuovo. La Suprema corte non è entrata nel merito, salvo nella parte riguardante l’estromissione dal giudizio delle associazioni di categoria e di una Regione. Sulla mappatura non ci sono novità. Quella del governo non è una mappatura, ma una relazione di sole otto pagine per provare a rinviare in avanti ancora una volta il problema".

Valerio Franzoni