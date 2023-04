"Concessioni, decisione da valutare bene"

COMACCHIO

Le concessioni demaniali delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. È questo ciò che stabilisce l’attesa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che è stata emessa sulla questione relativa al Comune di Ginosa, in provincia di Taranto, che aveva prorogato al 31 dicembre 2033 le concessioni sul proprio territorio. Dunque, l’assegnazione non può avvenire automaticamente, ma tramite gara. Nella stessa sentenza, però, viene evidenziato un altro aspetto che sarà da approfondire: ossia, che gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali. Emerge, infatti, che il diritto dell’Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. Una puntualizzazione che rende ancor più importante l’avvio della mappatura delle spiagge per avere un’analisi puntuale della risorsa disponibile. Un tema che interessa da vicino anche il territorio comacchiese, dove i titolari degli stabilimenti balneari su concessioni demaniali attendono di avere certezze riguardo il loro futuro. Al più presto viene invocato l’avvio di un percorso di confronto con le rappresentanze del settore per affrontare la questione. "L’amarezza c’è sempre, ma ci aspettavamo che la sentenza andasse in quella direzione – afferma Luca Callegarini (Confesercenti Delta) -. Ma c’è un elemento importante, riguardante la verifica della scarsità della risorsa. Sul nostro territorio ci sono diverse aree di spiaggia libera e questo potrebbe esserci favorevole. Quindi, è quanto mai necessario procedere con la mappatura. Altro punto è che la sentenza non entra nel merito di eventuali indennizzi nel caso ci siano soggetti subentranti" e ciò potrebbe dare ulteriore spazio di manovra al Governo. "E’ necessario che si proceda, affinché venga stabilito un percorso e criteri chiari, affinché anche gli enti locali sappiano come muoversi. Considerando anche il fatto, che nel caso specifico di Comacchio vi sono ancora diverse concessioni con situazioni da definire". L’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini ricorda che "su proposta dell’Emilia-Romagna, tutte le Regioni avevano fatto proprio un documento con una serie di criteri ben precisi".

Valerio Franzoni