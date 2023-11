"Concessioni, tocca al Governo. Noi abbiamo fatto la nostra"

COMACCHIO

"Con l’accettazione del nostro ricorso, abbiamo ottenuto una soddisfazione dal punto di vista morale. Ma non cantiamo vittoria". Sono queste le parole del presidente provinciale del Sib, Giuseppe Carli, nel commentare l’annullamento da parte della Suprema Corte di Cassazione della sentenza del Consiglio di Stato che bocciava la proroga delle concessioni balneari al 2033 e fissava la scadenza delle stesse al 31 dicembre 2023. Un annullamento giunto a seguito del ricorso presentato dal Sib e dalla Regione Abruzzo che contestavano il fatto di non essere stati ammessi ad esporre le proprie tesi prima che giungesse la sentenza del Consiglio di Stato. Ora il Consiglio di Stato sarà chiamato a pronunciarsi nuovamente tenendo conto non solo delle tesi del Sib e degli altri promotori del ricorso, ma anche delle norme che sono state approvate dal Parlamento dopo quella sentenza.

"Attraverso questo ricorso, per la promozione del quale ci siamo autotassati – afferma Carli –, abbiamo voluto far valere i nostri diritti e rimarcare quelli che a nostro parere sono i confini giuridici. Riteniamo che il Consiglio di Stato debba applicare le leggi, mentre promuoverle spetta al Parlamento". Il presidente provinciale del Sib ricorda che la sentenza del Consiglio di Stato fissava la scadenza al 31 dicembre 2023, "Ossia ci sta togliendo la nostra attività, lasciando imprenditori e famiglie che hanno investito nelle loro attività in mezzo ad una strada. Credo che i balneari abbiamo diritto a veder rispettato il loro lavoro". L’annullamento della sentenza da parte della Cassazione, secondo il presidente provinciale del Sib, non è motivo di esultanza. Occorrerà attendere il nuovo pronunciamento da parte del Consiglio di Stato che è stato richiesto: "Crediamo che il passaggio principale spetti ora al Governo, da cui ci aspettiamo una difesa dei nostri diritti. Dietro gli stabilimenti balneari ci sono persone, famiglie che si sono impegnate per fare progredire un importante settore dell’economia del Paese, che hanno investito e lavorato per la cura delle spiagge e debbono essere tutelate". Sulla pagina Facebook di Sib Confcommercio viene rimarcato tale concetto: " Importante che il presidente del Consiglio Meloni, nel suo intervento al Forum internazionale del turismo che si sta svolgendo a Baveeno, abbia confermato l’impegno del Governo a finalmente risolvere la questione delle concessioni demaniali – si legge -. Noi abbiamo fatto la nostra parte per la corretta applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein anche con il ricorso in Cassazione avverso una discutibile sentenza del Consiglio di Stato che ha precarizzato il settore. Ci aspettiamo che già nei prossimi giorni ci sia un intervento legislativo del Governo che garantisca la certezza del diritto fornendo indicazioni operative agli enti locali e che metta in sicurezza la balneazione attrezzata italiana".

Valerio Franzoni