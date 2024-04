Conciliare vita e lavoro: le proposte dei ’Civici con Fabio Anselmo’

Una serie di proposte concrete per migliorare la qualità della vita conciliata con il lavoro. Ieri nella sala convitto della Factory Grisù, incontro tematico promosso dalla lista ‘I Civici con Fabio Anselmo’ dal titolo ‘La città che vive’. Un appuntamento che è stata occasione per approfondire proposte e soluzioni per la conciliazione ‘vita-lavoro’. In sala presenti diversi esponenti della coalizione e candidati che sostengono il candidato sindaco Fabio Anselmo, presente all’incontro, con i dem Alessandro Talmelli, Elia Cusinato, Sara Conforti e Ilaria Baraldi, oltre a Roberta Fusari e Dario Maresca. La lista nasce dall’unione dei gruppi Ferrara Bene Comune e Azione Civica, l’incontro è stato coordinato da Patrizio Fergnani e Sofia Goberti, candidati della lista, che hanno introdotto il successivo intervento di approfondimento a cura di Laura Calafà, docente di diritto del lavoro all’Università di Verona. In apertura Patrizio Fergnani ha voluto soffermarsi con una riflessione sulla tragedia dei morti sul lavoro a seguito dell’esplosione della centrale sul lago di Suviana, nel bolognese. Un fatto che anche il candidato sindaco Fabio Anselmo ha voluto ribadire: "Le morti sul lavoro sono sempre una tragedia enorme, si devono adottare politiche concrete affinché questi fatti non succedano mai più".

La candidata Sofia Goberti si è soffermata sui temi da porre al centro delle politiche giovanili: "Si devono adottare misure per mantenere i giovani a Ferrara. Importante sarebbe disporre di alloggi con affitti calmierati, investendo in edifici pubblici dismessi per realizzare appartamenti per i giovani studenti universitari". A seguire l’intervento di Laura Calafà, che si è soffermata sul tema della conciliazione fra tempi della vita e tempi del lavoro. La docente poi ha voluto porre l’accento anche sulle politiche di eguaglianza, fino alla creazione di una rete per la salvaguardia delle persone. Una riflessione che è proseguita anche con un confronto dei presenti che hanno gremito la sala.

Mario Tosatti