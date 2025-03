Concorsi pubblici, ecco come prepararsi

Istituto Cappellari, ente di formazione leader italiano nella preparazione ai concorsi pubblici, organizza da oggi al 29 marzo la “Settimana dell’Orientamento ai Concorsi Pubblici”. L’iniziativa, che si svolgerà presso la sede dell’Istituto, rappresenta un’importante opportunità per tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore pubblico, fornendo informazioni, strumenti e strategie per affrontare al meglio i concorsi.

L’evento si terrà in concomitanza con la prova del maxi concorso per 569 assistenti amministrativi presso l’Agenzia delle Dogane dei monopoli, prevista a Ferrara Fiere, e offrirà ai candidati un’occasione preziosa per approfondire le dinamiche del mondo concorsuale e affinare la propria preparazione per la partecipazione a futuri concorsi.

Ferrara è infatti stata scelta come una delle sedi per la prova scritta del maxi concorso dell’Agenzia delle Dogane e vedrà confluire alla fiera di Ferrara tutti i candidati di Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Umbria e Marche da martedì 25 a venerdì 28 marzo. I candidati convocati sono 31.000.