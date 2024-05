Concorso ’Agostini’ con 400 promesse del mondo della musica

Con il tradizionale concerto di chiusura nell’auditorium Santa Lucia dell’Università di Ferrara è calato il sipario sul "Lodovico Agostini", il concorso musicale nazionale per giovani interpreti organizzato dall’associazione Il Nuovo Echo di Portomaggiore con il patrocinio di Comune, Provincia e Regione, giunto quest’anno alla ventesima edizione. La manifestazione ha riscosso anche quest’anno notevole interesse: sono stati ospiti alla delizia estense del Verginese – sede abituale delle audizioni - ben 400 ragazzi provenienti da scuole pubbliche e private di Emilia-Romagna, Liguria, Veneto e Lombardia, che si sono sfidati in un clima di positiva competizione e condividendo un’entusiasmante esperienza collettiva. Una manifestazione che punta a far crescere i talenti della musica. Soltanto mettendoli alla prova possono esprimere le loro capacità.