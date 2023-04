Concorso di disegno in ricordo del brigadiere "Premiati i migliori lavori realizzati dagli alunni"

Con una delicata cerimonia, si è svolta ieri mattina, presso la palestra comunale di Lagosanto, la premiazione del concorso di disegno in memoria del giovane vice brigadiere Cristiano Scantamburlo, che a soli 32 anni perse la vita. Un ricordo alla presenza degli 80 alunni di alcune classi delle scuole primarie di I° e II° grado, accompagnati dagli insegnanti e una nutrita rappresentanza di genitori. A far gli onori di casa il sindaco Cristian Bertarelli, la dirigente scolastica Ines Cavicchioli, il maggiore Luca Treccani comandante della Compagnia di Comacchio, tanti altri militari dei Carabinieri e in congedo, ma anche il padre del caduto, Luigino Scantambulo. Apertasi con l’inno di Mameli, cantato da tutti i presenti, c’è stato poi il saluto del primo cittadino capace di sottolineare il valore della testimonianza di un giovane che aveva ideali nei quali credeva, difendendoli fino al prezzo più alto. "Non so se sia stato un eroe- ha detto - ma un giovane dal quale dobbiamo prendere esempio". La dirigente scolastica ha precisato come la parola coraggio venga dal cuore mentre il maggiore Treccani ha ricordato il tributo di sangue che hanno pagato i Carabinieri in questo territorio. Tutti e 80 i disegni sono stati esposti e la giuria tecnica formata da insegnati e un rappresentate dell’Anc di Lagosanto ha premiato per la scuola di I° grado Laura Marcella Farinella Brunetti, seguita da Alessia Ghirardelli e Gaia Bulgarelli mentre per la scuole di II° grado si è imposta Alessia Nepula che ha preceduto Martina Stella e Giorgio Rosati. Ai primi, una borsa di studio di 150 euro, ai vincitori pubblicazioni sull’Arma, a tutti un attestato e una bellissima penna. Una cerimonia molto ben organizzata dal presidente dell’Anc Vincenzo Orsini assieme ad alcuni soci per non dimenticare un vicebrigadiere.

cla.casta.