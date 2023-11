Concorso di narrativa per l’infanzia. Alla regia la Federazione delle materne

Si intitola ‘Un due tre, racconti e filastrocche per me e per te’ ed è il concorso di narrativa inedita per l’infanzia al via a Ferrara per il quarto anno per iniziativa di Fism (Federazione italiana scuole materne). Dall’Amministrazione comunale, oltre al patrocinio, anche un contributo di 2.500 euro che è stato approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak (foto). L’iniziativa sarà presentata e lanciata il 2 dicembre 2023 alla Sala estense con un evento che vedrà come ospite il poeta Bruno Tognolini. "Stiamo lavorando in questi giorni per definire i dettagli di questa quarta edizione del concorso narrativo, ma possiamo già anticipare le due grandi e importanti novità - afferma Biagio Missanelli, Presidente Fism Ferrara –. Abbiamo esteso la partecipazione anche alle scuole dell’infanzia comunali e agli Istituti Comprensivi statali per rendere il concorso ancora più inclusivo con il patrocinio dell’Ufficio Regionale".