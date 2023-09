Concorso di poesia dialettale Giovedì cerimonia in sala consiliare

Il concorso di poesia dialettale, giunto quest’anno alla cinquantesima edizione dedicata a Lindo Guernieri, ex sindaco di Portomaggiore e collaboratore del nostro giornale, ha i suoi vincitori che saranno premiati giovedì 14 settembre alle 21 in sala consiliare. Il concorso, patrocinato dalla Pro Loco di Portomaggiore, prevedeva la redazione di elaborati articolati in composizioni dialettali, valutati da una giuria interna prima e da una giuria esterna poi. Tre le sezioni: Lirica, composizione poetica in dialetto ferrarese, Lirica in lingua italiana e Zirudela, composizione umoristico – satirica in dialetto ferrarese. Oltre alla classifica delle tre sezioni sarà assegnato anche un premio speciale Avis per le composizioni in dialetto ferrarese o in alternativa in lingua italiana.