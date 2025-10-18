Concorso di poesie in Sala Zarri in memoria di Francesco Suffritti

Sabato 25 ottobre alle 15 presso la Sala Zarri, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso “Poesie da Quaggiù”, in memoria dello studente del Cevolani Francesco Suffritti. Anche quest’anno la partecipazione dei ragazzi è stata notevole: sono giunti al Cevolani nel corso dell’estate numerosi componimenti che, vagliati dalla giuria nelle scorse settimane, hanno prodotto i sei vincitori. Tre studenti per la categoria A, quella delle scuole superiori, e tre studenti per la categoria B, cui hanno concorso i ragazzi delle medie. Ai primi tre classificati di ogni categoria sarà assegnato un premio in denaro offerto dalla Banca Centro Emilia; ai vincitori, poi, sarà consegnata una bicicletta, dono del medesimo istituto di credito. Con il successo di questo secondo anno, il concorso in memoria di Francesco si consolida come un felice momento in cui stimolare i ragazzi all’impegno ed alla creatività.

Due giorni prima, giovedì 23, nell’Aula Magna del Liceo, avrà luogo una lezione dal titolo “La letteratura dell’Italia bambina: letture da Edmondo de Amicis” a cura dei professori Gherardi, del Liceo Morandi e Borgatti, del Liceo Cevolani. A questo primo intervento faranno seguito, nel corso dell’anno, diversi altri appuntamenti.