Concorso ’Fenicottero d’Oro’, trionfa la cantante Lara Catalano

E’ finita con un trionfo la 4° edizione del Fenicottero d’Oro che vede la vittoria l’imolese Lara Catalano, in arte LaCata, vince un contratto discografico per realizzazione, produzione e distribuzione di un singolo inedito, Argento alla ferrarese Giulia Disarò, che vince anche il Premio del Pubblico, Bronzo alla veneta Denis Biston. Grande successo, sabato sera al teatro Arena di Codigoro del Festival del Delta, la manifestazione canora, dopo gli anni di assenza forzata per la pandemia, è stata capace di tornare a riempire i teatri dei comuni deltizi, anche nelle fasi eliminatorie tenutesi a Comacchio, Goro ed Ostellato.

Alla serata finale con teatro pieno ed autorità dei comuni coinvolti applausi scroscianti per tutti i partecipanti, una gara ottimamente condotta dalla brava Elisa Giorioooo che ha visto confrontarsi, oltre ai vincitori, Maria Giulia Montini in arte "Hope", Cristel Wilson, Giorgia Rosetti, Diego Branchi, Deborah Menegatti, Anna Mazzotti, Jasmine Costa, Enzo Celotto, Vanessa Petrova e Giorgia Nordio. Tra i bambini, trionfa Sara Ghinassi, piccola cantante già nota per le sue partecipazioni allo Zecchino d’oro. Ospiti graditi e molto applauditi, i comici Dondarini & Dalfiume, conosciuti al grande pubblico per le apparizioni in Tv ed il cantautore ravennate Ruggero Ricci che ha presentato il suo nuovo singolo.

Un festival molto bello con grandi talenti e una regia magistrale da parte degli organizzatori. Soltanto così si crescono gli artisti del domani, con il lavoro e uno staff professionale in grado di guidare le giovani promesse.

cla.cata.