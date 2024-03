Concorso filosofico, premi al Roiti

Si chiama Romanae disputationes il concorso filosofico nazionale, aperto a tutti gli studenti e le studentesse del triennio della scuola secondaria, promosso da Apis-Amore per il Sapere, associazione creata da un gruppo di docenti, ricercatori e professionisti impegnati nel mondo dell’educazione e della cultura. Il progetto, nato nel 2013, rientra nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del Miur e ha l’ambizioso obiettivo di portare la passione per la ricerca nelle aule scolastiche. All’edizione 2024, dal titolo ’Quid est tempus? Che cos’è il tempo?’ ha partecipato, con grande successo, la classe 5 A, indirizzo Ordinamento, del liceo Roiti. E’ stato un lavoro impegnativo su più fronti, ma che ha dato grande soddisfazione. La classe 5 A ha, infatti, affrontato il tema del concorso, sia seguendo incontri tenuti da relatori provenienti da diversi atenei italiani, sia approfondendo con letture personali. Affiancata dalla prof. Alessandra Grazzi ha poi realizzato un monologo filosofico, un video e due elaborati scritti. Ecco allora l’idea di attivarsi con il crowdfunding attraverso la piattaforma IDEArium del Ministero dell’istruzione una

pratica di micro finanziamento che ha visto coinvolte la cittadinanza, la società Ferrara Basket e la parrocchia dell’Immacolata, con la preparazione, la vendita e l’acquisto di squisite torte. Risultato? Al convegno finale, al teatro Duse di Bologna, sono arrivati i premi e i riconoscimenti.

Primo classificato, categoria monologo senior: Il profumo dell’attesa di Agnese Bettarelli, con la preziosa collaborazione di Sofia Derodi e Kaya Ferraro. Menzione d’onore per l’elaborato composto da Martina Maggi, Francesca Postu e Lorenzo Sitta. Secondo classificato: il team composto da Agnese Bettarelli, Matteo Chierici, Mohamed Fares, Lorenzo Sitta e Angelika Strano.