Concorso letterario in memoria di Moretti, l’imprenditore-storico

Un concorso letterario dedicato alla memoria di Rino Moretti: illustre personaggio argentano scomparso di recente all’età di 95 anni. Affermato imprenditore, studioso, storico, uomo di cultura, fondatore di associazioni di promozione dell’immagine di Argenta e dintorni, è conosciuto anche per essere l’autore di numerosi libri che spaziano dal racconto di eventi bellici, all’arte sino alla stesura di un dizionario sui dialetti. Il concorso ha come filo conduttore "storie di umanità in tempo di guerra tra vincitori e vinti". E’ bandito dal comune di Comazzo (sede del sodalizio "Us for people: la gente il territorio e noi" presieduto dall’amico Vito Maranini, di origini portuensi). Ha il patrocinio del comune di Argenta, l’arma degli Alpini e dell’Aeronautica. Già partito l’invio dei testi, da spedire entro il 20 marzo 2024. Premiazione il 5 maggio 2024. In palio medaglie, copie del volume di Moretti sulla battaglia dell’Argenta Gap, diplomi ed attestati. I lavori non devono superare le 3 facciate A4, ed inviati in forma anonima accompagnati da un foglio a parte indicante nome, cognome mail e telefono dello scrittore. Il tutto va inserito in busta chiusa includendo 15 euro per le spese al seguente indirizzo: Comuna di Comazzo, ufficio segreteria, Via Palazzo Pertusati, numero25. Cap: 26833 Comazzo (Lodi). Info: 3894683079.

Nando Magnani