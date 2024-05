Concorso letterario, oltre cento partecipanti

In 165 in gara per aggiudicarsi la vittoria della trentesima edizione del Concorso letterario ‘Andrea Bergamini’ indetto dalla Casa Società operaia di Mutuo Soccorso di Bondeno. E’ questo il numero degli elaborati, che ha superato ogni record, che sono arrivati alla segretaria, inviati da studenti e adulti. Sono la prova che ancora esiste un mondo che ha voglia di scrivere. Sabato scorso, alla Sala 2000, si sono tenute le premiazioni di fronte ad una sala gremita e a scrosci di applausi. "Nel pianeta dei miei desideri vorrei ...." E’ stato questo il tema concorso. E ci sonno i vincitori, tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado delle scuole del paese e dei comuni limitrofi e a tutti coloro che hanno partecipato a titolo personale. "Rientra nella nostra tradizione divulgare cultura – dice il presidente della Casa Società Operaia, Paolo Saltari - . Siamo alla trentesima edizione , ma per noi è sempre il primo giorno. E come se fosse il primo concorso. Gli elaborati sono arrivati anche da ragazzi e adulti fuori dal nostro comune, delle scuole di Ferrara e dei comuni vicini. e la partecipazione alle premiazioni è stata molto numerosa, al di sopra di ogni aspettativa". Ecco i vincitori suddivisi per sezioni e categorie. Scuola Primaria, prosa, partendo dal primo classificato e a seguire le altre posizioni.: Tommaso Faccioli, Muhammed Sufyan, Merlene Rolfini di Scortichino, Ryan Cerri, Alex Galli, Andrea Miceli. Primaria poesia: Amelie Rolfini, Nadejda Bulavina, Diego Baraldi, Vittoria Zoboli. Sezione scuola secondaria primo grado, Poesia: Fiammetta Gallini, Yassin Khayat, Camilla Chierecati. Scuola Secondaria di primo Grado, prosa: Agnese Gozzi, Debora Jahai, Giorgio Tassinari. Scuola secondaria di secondo grado, poesia: Chiara Bertocchi, Elisa Gatti, Nico Alberghini. Secondaria di secondo grado, prosa: Sara Babou, Gaia Roncada, Caterina Guerzoni. Nella sezione adulti, vernacolo: Maurizio Musacchi, Bruno Zannoni, Bruno Bergonzini. Adulti poesia: Federica Poletti, Gian Albo Ferro. Adulti prosa: Anna Rita Paganini, Maurizio Musacchi, Davide Formenti. Francesca Zancogli ha vinto sia il premio speciale Andrea Bergamini per la prosa che quello speciale ‘Città di Bondeno’ per la poesia. E’ interessante notare la presenza di tanti cognomi che non hanno origini italiane, ad indicare che la lingua italiana riesce a fare presa ed è forte di un’identità che sa fare prosa e poesia per scrivere il presente e il futuro.

Claudia Fortini