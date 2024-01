Concorso letterario per gli studenti

“Nel pianeta dei miei desideri vorrei ....” E’ questo il tema del trentesimo concorso letterario ‘Andrea Bergamini’ indetto quest’anno dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso fra gli artigiani e gli Operai del Comune di Bondeno. E’ rivolto a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado delle scuole del paese e dei comuni limitrofi e a tutti coloro che intendono partecipare a titolo personale. I candidati dovranno presentare un elaborato inedito di poesia o prosa, in italiano o in vernacolo. Sono diverse le categorie che riguardano tipologia e classi. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 30 marzo e le premiazioni saranno il 25 maggio alle 17 alla Sala 2000. Ci sarà un premio in danaro, un premio speciale offerto dalla famiglia Bergamini, due premi speciali ‘Città di Bondeno’ Gli elaborati, scritti a macchina, dovranno essere presentati in duplice copia.