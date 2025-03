Concorso letterario ’Piero Breveglieri’: tutte le premiazioni

Mario Gallotta, Mattia Bianchi, Hawa Hussain e Mattia Miceli sono i quattro vincitori della quinta edizione del concorso letterario in memoria di “Piero Breveglieri”, rispettivamente delle categorie adulti, giovani, ragazzi e bambini. Quattro autori di altrettanti racconti brevi che la famiglia Breveglieri ha scelto di premiare per l’originalità, la tecnica di scrittura e la sinossi, in una cerimonia pubblica svoltasi nel pomeriggio di sabato 1 marzo presso la Biblioteca Comunale “L. Meletti”. "Sentiti complimenti ai vincitori, che sono riusciti a primeggiare rispetto a una grande quantità di opere pervenute all’attenzione della commissione, molte delle quali di ottima fattura – commenta l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Oltre ai quattro vincitori del concorso, il Comune ha poi assegnato altrettante menzioni di merito, una per ciascuna categoria". I menzionati dall’Ente sono stati Luca Ruggio (bambini), Francesca Zancoghi (ragazzi), Ana Maria Saini (giovani) e Stefano Minari (adulti).