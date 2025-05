Concorso letterario, vincono Minari e Festi

E’ stato un successo il 26esimo Concorso laghese di Narrativa e Poesia, nella doppia riproposizione di sabato riservata agli studenti e domenica agli adulti. In quest’ultima categoria nella sezione riservata alla narrativa la giuria ha assegnato il primo premio a Stefano Minari, seguito da Laura Rossi, e che conquista anche il terzo premio con una segnalazione a Daniele Bondi. Nell’altra sezione quella dedicata alla poesia, la giuria ha decretato quale vincitrice Morena Festi, che ha preceduto Matilde Galizia e Luigi Brasili e segnalate le opere di Anna Boccafogli, Franco Casadei e Maria Rosaria Fonso.

Nella categoria giovani, per la narrativa della scuola secondaria ha vinto Sofia Menegatti, seguita da Giulia Bellotti e Massimo Bighi e per la poesia prima Giulia Frignani che ha battuto Sofia Menegatti ed Ethel Buzzoni. Per la scuola primaria sezione narrativa al primo posto Sara de Zen, seguita da Simone Lo Re e Davide Pappi mentre nella poesia si è imposto Metthew Havasi davanti a Camilla Frezzati e Mattia Fazio.

"Un’edizione con risultati straordinari - ha commentato l’assessore alla cultura Alessia Bulgarelli - con ben 993 opere giunte sulle quali le giurie hanno svolto un ottimo lavoro, ma con qualche difficoltà a scegliere, proprio per la bellezza dei brani sia poetici che di narrativa. Ringrazio quindi i giurati Cinzia Brancaleoni, Paola Argentesi e Patrizia Lucchini per la sezione narrativa adulti e per la poesia Cecilia Bolzani, Franco Mosca e Daniele Rossi. Per la categoria dei ragazzi un grazie ad Elisa Muncinelli, Mariangela Scagliarini, e Alberto Astolfi. Il nostro concorso - ha concluso l’assessore - è uno dei pochi a livello nazionale completamente gratuito".

Claudio Castagnoli