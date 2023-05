Concorso musicale ‘Agostini’, scatta il conto alla rovescia Il clou il concerto dei premiati

Ultimi preparativi a Portomaggiore per l’avvio del concorso musicale ‘Lodovico Agostini’, manifestazione riservata ai giovani interpreti, che si svolgerà al Verginese, a Gambulaga fino al 20 maggio, per concludersi con il concerto dei premiati, il 28 maggio, nell’Auditorium Santa Lucia, a Ferrara. E’ una manifestazione rivolta agli allievi delle medie a indirizzo musicale, dei licei musicali, dei conservatori, ai ragazzi che frequentino scuole di musica o insegnanti privati di età compresa tra i 6 e i 24 anni. E’ promosso dall’associazione polifonica Il Nuovo Echo con la direzione artistica di Renzo Rossi, in sinergia con il comune.