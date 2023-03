Concorso musicale, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni del concorso nazionale musicale "Agostini" promosso dall’associazione polifonica "Il Nuovo Echo", con la collaborazione del comune di Portomaggiore, giunto alla diciannovesima edizione per giovani interpreti. Il concorso si svolgerà in presenza, a Gambulaga, nella cornice della splendida delizia estense del Verginese, riconosciuta dall’Unesco come "Patrimonio dell’umanità", da lunedì 15 a sabato 20 maggio. Il concorso è rivolto agli allievi delle scuole medie tradizionali e a indirizzo musicale; agli allievi dei Licei musicali; ai ragazzi che frequentano i conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati (età massima 24 anni compiuti).