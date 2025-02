"Concorso per i ragazzi, grande valore educativo"

Riccardo Carrà, presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Ferrara. L’Ordine ha deciso di sostenere l’iniziativa Cronisti in classe.

Quali sono le ragioni di questa scelta?

"Abbiamo deciso convintamente di sfruttare questa occasione per diversi ordini di ragioni. In prima istanza perché crediamo fortemente nel valore educativo di un concorso dedicato ai ragazzi delle scuole medie della nostra città che si cimenteranno nella scrittura di articoli giornalistici. Più in generale, lo riteniamo un impegno che si muove nella direzione che, fin dall’inizio del mio mandato, abbiamo voluto imprimere al nostro ordine professionale".

Che cosa intende dire?

"Uno dei miei obiettivi di mandato è proprio incentrato sul valorizzare la componente giovanile dentro e fuori dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In particolare, sono state diverse le attività che abbiamo portato avanti con le scuole, stringendo accordi e protocolli per collaborare. Spesso, abbiamo svolto attività direttamente all’interno delle classi a diretto contatto con i ragazzi. Mi sembra che Cronisti in classe si inserisca pienamente in questo solco. Oltre a rappresentare un prezioso momento di carattere pedagogico, oltre che di sensibilizzazione".

Di sensibilizzazione su cosa?

"Al tempo dei social network, della comunicazione disintermediata e dei "like" immaginare dei ragazzi pre-adolescenti che si cimentano nella scrittura di articoli giornalistici sulla carta stampata è davvero un’immagine rara. Nulla contro i nuovi mezzi di comunicazione, ci mancherebbe – sono fondamentali anche per la valorizzazione del nostro lavoro come Ordine e ci permettono di lanciare messaggi importanti e utili ai nostri iscritti – tuttavia, a mio modo di vedere, la lettura del giornale di carta stampata resta un presidio fondamentale. Educare i ragazzi a fare tutto questo, fornendo loro anche un motivo di appartenenza a una testata storica come il Carlino, che da sempre racconta la vita della città, è davvero fondamentale".

Quali le azioni che avete in animo di portare avanti durante il 2025 come ordine professionale?

"Abbiamo recentemente approvato il bilancio preventivo che fotografa un ordine solido e con buone prospettive, benché – a proposito di giovani – occorra sempre di più creare le condizioni per favorire nuovi ingressi. Saranno quattro i cardini attorno ai quali si svilupperà l’attività della presidenza. Il primo punto riguarda le iniziative per migliorare l’accesso degli iscritti ai servizi dell’Agenzia delle Entrate; saranno inoltre favorite le aggregazioni degli studi professionali, così come verranno messe in campo azioni concrete per favorire l’accesso dei giovani alla professione e l’integrazione dei giovani professionisti. Da ultimo, saranno realizzate occasioni di socializzazione tra i professionisti. Sono i giovani, che rappresentano il futuro della nostra categoria e dell’Ordine. Ed è verso di loro che anche i professionisti più esperti devono rivolgersi. Il senso della nostra adesione all’iniziativa del Carlino, passa anche da qui".