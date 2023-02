Concorso per le scuole sui cambiamenti climatici "Siccità e rischi idraulici visti dagli studenti"

Allagamenti da piena, istruzioni per l’uso nell’Argentano. Il Consorzio della Bonifica Renana ha promosso "Da senz’acqua a sott’acqua, ormai è un attimo...", un concorso rivolto alle scuole, una tematica incombente visti i cambiamenti climatici in atto. Mentre i fenomeni siccitosi maturano in mesi di mancate precipitazioni, le piene e le alluvioni sono repentine e, a volte, scarsamente prevedibili. Per questo, la Bonifica Renana, cui compete il reticolo idraulico secondario di pianura (2 mila chilometri di canali e condotte per lo scolo delle piogge e la distribuzione irrigua), investe in prevenzione, anche grazie alla formazione in campo degli operatori coinvolti nel servizio di piena. In questi giorni si è svolta a Saiarino di Argenta un’esercitazione generale, con simulazione di criticità idraulica di piena, che ha coinvolto tutti gli 80 operatori impegnati nell’ambito della difesa dal rischio alluvionale. Ingegneri, elettricisti, meccanici, capi reparto e operai, tutti insieme, hanno sperimentato come procedere rapidamente in caso di allarme, verificando il ruolo di ognuno, l’operatività di pompe di sollevamento e degli strumenti di gestione degli impianti, la predisposizione di trincee di sacchi e teloni e tutto ciò che è necessario.

f.v.