Concorso per otto vigili. In trecento alla selezione

È la carica dei 280. Scatta il Concorso, per soli esami, di valenza sovra comunale, per la copertura di 8 posti di agenti di polizia locale. Mancano pochi giorni alle prove. Prove pre selettive, prove fisiche sul campo, una prova scritta, il test psicoattitudinale, un esame orale: sono tanti gli step che scandiranno i giorni dal 9 al 30 ottobre, scremando ogni volta per arrivare ai vincitori. Il tempo per la consegna delle domande è terminato e si sono presentati in quasi trecento. Ne uscirà una graduatoria dalla quale i comuni potranno attingere per due anni, ma i primi otto arrivati nelle posizioni al vertice della graduatoria andranno a lavorare subito. Sei agenti saranno assunti per operare nell’Alto Ferrarese ovvero su Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico e dal primo gennaio scorso anche su Vigarano Mainarda. Altri due agenti invece saranno assunti per il Comune di Cento.

Il concorso ha valenza sovracomunale e Bondeno svolge il ruolo di capofila nell’ambito della convenzione tra i comuni di Bondeno. Tra gli obblighi del Comune capofila c’è appunto lo svolgimento delle procedure per il reclutamento di personale. Nella commissione gli esperti chiamati alle interrogazioni e alle valutazioni: "La prima prova per i candidati è lunedì – spiega il comandante della polizia locale dell’Alto Ferrarese Stefano Ansaloni – con una preselettiva on line. La commissione somministrerà ad ogni candidato trenta domande a risposta multipla, in ordine casuale". Chi supera questa prima fase, sarà l’11 ottobre al centro sportivo Bihac, per le prove di agilità e capacità fisica: i candidati dovranno infatti percorrere 800 metri in sei minuti ed eseguire venti piegamenti sulle gambe e quindici sulle braccia. Il 16 ottobre poi è tempo della prova scritta, anche questa on line, con domande aperte, sull’intero programma d’esame che era indicato insieme al bando del concorso.

Il 23 ottobre invece è il giorno del test psicoattitudinale, dove uno psicologo somministra in collegamento on line le domande. Le giornate finali che completeranno il percorso e decreteranno la graduatoria finale e i vincitori, saranno il 30 e 31 ottobre, in presenza, con domande dirette della commissione a ciascuno dei candidati alla Sala 2000 di Viale Matteotti. "Ne uscirà una graduatoria che vale per due anni – sotolinea Ansaloni – per cui, oltre alle 8 assunzioni immediate, ce ne potranno essere anche altre nei prossimi due anni".

Claudia Fortini