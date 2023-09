Concorso Polizia locale: 8 assunti a Bondeno

C’è tempo fino al 30 ottobre per iscriversi al Concorso, per soli esami, di valenza sovracomunale, per la copertura di 8 posti di agenti di polizia locale. Fino ad ora sono più di 200 le domande pervenute. Per l’iscrizione basta andare sul sito del comune di Bondeno e accedere alla modulistica. Sei agenti saranno assunti per operare nell’Alto Ferrarese ovvero su Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico e dal primo gennaio scorso anche Vigarano Mainarda. Altri due agenti invece saranno assunti per il Comune di Cento. Il concorso ha valenza sovracomunale e Bondeno svolge il ruolo di capofila. La graduatoria vale per due anni, per cui, oltre alle 8 assunzioni immediate, ce ne saranno anche altre nei prossimi due ani, a copertura soprattutto di chi andrà in pensione.

cl.f.