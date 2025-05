"Concorso pubblico, l’Azienda sanitaria non è stata immobile"

Caro Carlino,

in merito alla lettera aperta, pubblicata giovedì, dal titolo “Silenzio assordante sulla graduatoria di concorso”, alla Direzione aziendale corre l’obbligo di precisare quanto segue. Quando una Pubblica amministrazione (PA) bandisce un concorso, definisce anche il numero di posti a bando, che servono per coprire un determinato fabbisogno di personale. Dopo la formulazione della graduazione, che ha una durata prevista per legge, la PA è tenuta a scorrerla, assumendo fino a coprire i posti messi a bando. Risultare “idoneo” in una graduatoria non significa “aver vinto” il concorso e non dà diritto ad essere assunti; ne’ vi è alcun obbligo per la Pubblica amministrazione di scorrere la graduatoria fino alla fine. Il concorso cui si riferisce la lettera è stato bandito per la copertura di quattro posti di assistente tecnico ed in graduatoria si sono collocate 144 persone. Le Aziende sanitarie ferraresi non solo hanno assunto i primi quattro classificati, coprendo i posti messi a bando, ma hanno scorso la graduatoria assumendo complessivamente 53 persone, per coprire ulteriori necessità di personale dovute a cessazioni o ad attivazione di nuovi servizi.

L’Azienda dunque è stata tutt’altro che “immobile”, ha anzi valutato accuratamente e puntualmente le necessità, rispetto ai diversi profili professionali, e ha proceduto ad assumere, ovviamente nel quadro delle risorse economiche a disposizione e coi limiti previsti dalla normativa. Parlare di “situazione tragica” sul fronte del personale amministrativo con organici “ridotti all’osso” traccia un’immagine non veritiera della realtà. Per fare un solo esempio, il saldo dei dipendenti delle due Aziende sanitarie, tra 2023 e 2024, è attivo di 53 unità, principalmente figure sanitarie ma anche tecniche ed amministrative. A riprova che la Direzione sta ponendo, e continuerà a porre, la massima attenzione alle politiche del personale.

Azienda Usl

***

MONOPATTINI

E MALEDUCAZIONE

Ancora monopattini e conducenti maleducati. L’ultimo, l’altro giorno, bloccava il marciapiedi in viale Cavour/Giovecca, praticamente di fronte al Castello. E noi passanti che non riuscivamo a transitare a piedi. A queste persone dico: maleducati.

Adele