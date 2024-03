Concorso ’Vinci la Copertina’. Gli alunni disegnano il loro diario

E’ in fase di preparazione la nuova edizione del concorso artistico "Vinci la Copertina", che come ogni anno vedrà stampare i disegni migliori sulle copertine e nelle pagine interne del prossimo Diario Scolastico 2024-2025. Tema della nuova edizione del concorso artistico è lo sport: bambini e ragazzi, entro la scadenza del bando prevista per il 5 aprile, dovranno realizzare secondo la loro fantasia un’opera che raffiguri il loro sport preferito oppure il perché la pratica sportiva produca effetti positivi sulle persone. Il disegno dovrà poi essere caratterizzato da elementi che connotino Bondeno e le sue frazioni: dalla palestra al campetto all’aperto, dalle piazze sino ai luoghi più insoliti sparsi sul territorio per praticare lo sport. Potranno dunque autenticamente sbizzarrirsi i giovani matildei nel cercare di conquistare le prossime copertine dei diari. "Come al solito, non vediamo l’ora di ricevere i disegni degli studenti – spiega l’assessore alla scuola, Francesca Aria Poltronieri (foto) –: solitamente il numero di piccole opere che riceviamo è elevatissimo, oltre 300, e ogni anno aumenta la qualità e la ricerca dietro a ogni singolo disegno. Abbiamo scelto, con la collaborazione del pittore Gianni Cestari, di parlare di sport per incentivare i giovani a praticare attività fisica con cadenza periodica".

cl.f.